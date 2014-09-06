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إقلاع طائرة تحمل 100 أمريكي من إيران بعد تحويل مسارها لطهران اضطراريا

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قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن طائرة مستأجرة تحمل نحو 100 أمريكي أقلعت من بندر عباس بإيران بعد تحويل مسارها إلى هناك خلال رحلة لها من أفغانستان إلى دبي بسبب مشكلات في خطة طيرانها.

وقال المسؤول مشيرا إلى الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي«لقد أقلعت».

وأضاف إن الطائرة كانت قد غادرت قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان متأخرة عدة ساعات ولكنها تقاعست عن تحديث خطة طيرانها.

وقال إنه نتيجة لذلك طلب المسؤولون الإيرانيون في البداية من الطائرة العودة ثم سمحوا لها بالهبوط عندما أبلغتهم إنه ليس لديها وقود يكفي للعودة إلى أفغانستان.

وأكدت فلاي دبي في بيان إن طائرتها المستأجرة «في طريقها الآن إلى دبي».

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