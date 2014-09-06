ضبط سيارتين محملين ب 8 طن دقيق مدعم بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط السيارة رقم 31582 نقل سوهاج قيادة صدام حسين عارف سن 26 سائق ويقيم دائرة مركز العسيرات محملة بعدد “40 ” جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم المخصص للمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء – بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة في هذا الشأن بقصد الأتجار.

كما تم من ضبط السيارة رقم 58362 نقل أسيوط بمدخل جهينه الغربية – دائرة مركز جهينه قيادة خالد محمد أحمد عبد الحميد سن 33 سائق – ويقيم الغنايم ” أسيوط “محملة بعدد “129 ” جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم مخصص للمخابز البلدية .

· بلغ إجمالي المضبوطات عدد “8.450 ” طن دقيق بلدي مدعم ، و بسؤال المذكورين نفيا وجود ثمة فواتير أو أوراق تثبت مشروعية حصولهما علي الكميات المضبوطة .

· تم التحفظ علي المضبوطات والسيارتين بمركزي [ سوهاج – جهينه ] .

تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 1153 جنح مركز سوهاج ، 2448 إداري مركز جهينه لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف