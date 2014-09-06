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بالصور .. إفتتاح بطولة الشركات 47 ببورسعيد بالفلوكلور البورسعيدي

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بالصور .. إفتتاح بطولة الشركات 47 ببورسعيد بالفلوكلور البورسعيدي بالصور .. إفتتاح بطولة الشركات 47 ببورسعيد بالفلوكلور البورسعيدي

إفتتح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بطولة الشركات رقم 47 في صالة مبارك بحي الضواحي ببورسعيد .

و كان الدكتور حسني غندر قد افتتح الدورة مع محافظ بورسعيد وبطابور عرض باعداد تشريفية للفرق المشاركة في البطولة و التي يشارك فيها 20 الف رياضي يمثلون شركات .

و قد شارك الفنان عمرو عجمي بفرقته مشاركة و قدم اعضاء الفرقة عرض رائع عن الفلوكلور البورسعيدي،  و انشدوا اغنية أحلف بسماها و ترابها صوت الفنان الراحل عبد الحيلم حافظ و أغنية بشرة خير .

شارك في العرض بالاعلام المميزة لكل شركة .

الجدير بالذكر ان بورسعيد تستضيف البطولة من الفترة 5 سبتمبر و حتي 12 سبتمبر الحالي.​

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