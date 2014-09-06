بالصور .. إفتتاح بطولة الشركات 47 ببورسعيد بالفلوكلور البورسعيدي

إفتتح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بطولة الشركات رقم 47 في صالة مبارك بحي الضواحي ببورسعيد .

و كان الدكتور حسني غندر قد افتتح الدورة مع محافظ بورسعيد وبطابور عرض باعداد تشريفية للفرق المشاركة في البطولة و التي يشارك فيها 20 الف رياضي يمثلون شركات مصر .

و قد شارك الفنان عمرو عجمي بفرقته مشاركة و قدم اعضاء الفرقة عرض رائع عن الفلوكلور البورسعيدي، و انشدوا اغنية أحلف بسماها و ترابها صوت الفنان الراحل عبد الحيلم حافظ و أغنية بشرة خير .

شارك في العرض بالاعلام المميزة لكل شركة .

الجدير بالذكر ان بورسعيد تستضيف البطولة من الفترة 5 سبتمبر و حتي 12 سبتمبر الحالي.​