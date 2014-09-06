هيئة قضايا الدولة تُشكل غرفة عمليات استعدادًا لانتخابات البرلمان

كشف المستشار أحمد عاشور، عضو اللجنة الإعلامية بنادي مستشارى هيئة قضايا الدولة، أن النادي بصدد تشكيل غرفة عمليات استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، يتم تشكيلها من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة المستشار خالد زين رئيس النادي.

وأكد «عاشور» في تصريحات صحفية أن غرفة عمليات «قضايا الدولة»، تهدف إلى التواصل مع أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين سيشرفون على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بهدف رصد كافة الأزمات والمعوقات التي قد تواجه أعضاء الهيئة خلال العملية الانتخابية، والعمل على تذليلها، وتوفير سبل الراحة ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه.

وأوضح عضو اللجنة الإعلامية، أن الانتخابات المقبلة، هي نتاج لثورتين مجيدتين تكتمل بهما منظومة الديمقراطية المصرية، وأخر الاستحقاقات الانتخابية التي تكتمل بها خارطة الطريق، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها العملية الانتخابية للإشراف القضائى الكامل.

وشدد على ثقة الشعب المصرى في القضاة، واعتبارهم الضمانة الرئيسية للخروج بانتخابات نزيهة. مشيرًا إلى أن القضاة يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين منذ إسناد الإشراف القضائى لهم عام 2000، وذلك بالتزام جميع القضاة بالحيادية التامة.