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الفنانة سلوى خطاب: يجب “مصارحة المواطنين عن سبب انقطاع الكهرباء

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الفنانة سلوى خطاب: يجب “مصارحة المواطنين عن سبب انقطاع الكهرباء الفنانة سلوى خطاب: يجب “مصارحة المواطنين عن سبب انقطاع الكهرباء

طالبت النجمة سلوي خطاب، بـ«مصارحة» المواطنين، عن سبب انقطاع الكهرباء الذي حدث أمس الخميس.

وقالت خلال لقائها على فضائية ” سي بي سي” : ” ظللنا أمس لساعات لا نعرف سبب انقطاع الكهرباء». داعية في الوقت ذاته المواطنين لتحمل ضريبة التطوير.

وأشادت النجمة، بشخصية الرئيس عبدالفتاح . مضيفة: «لديه كاريزما، وصاحب عقلية كبيرة ومتفتحة».

وأكدت سلوى خطاب أن العنف ليس من طبيعة المصريين، مطالبة بتطبيق القانون على أي شخص. معربة عن رضاها عن مشوارها الفني.

وقالت: «اسمى سلوى محمد مرسي والاسم سبب لى أزمة بعد فترة مرسي السيئة». لافتة إلى أن الفنان الراحل أحمد زكى غير قابل للتكرار، وسبق أن قالت له «أنت تعجز أي فنان تانى».

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