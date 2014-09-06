العاهل السعودي يفتتح مشروع ” خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود”

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بحضور العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء اليوم “مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود لأمن الحدود – المرحلة الأولى” ، وذلك بلمس الشاشة الإلكترونية إيذانا بافتتاح المشروع.

وعقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين وملك البحرين والحضور فيلما تسجيليا للمشروع يبين المراحل التي مر بها ومواصفاته ، وقدم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية شرحا على مجسم للمشروع ، وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لكل من أسهم في هذا المشروع.

حضر افتتاح المشروع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الإستخبارات العامة والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لملك البحرين وعدد من المسؤولين.

ويضم المشروع 8 مراكز للقيادة والسيطرة و 32 مركز استجابة على طول الحدود مجهزة بثلاث فرق للتدخل السريع و 38 بوابة خلفية وأمامية مزودة بكاميرات مراقبة وعدد أبراج المراقبة والاتصالات بالمشروع 78 برجا منها 38 برج اتصالات و50 كاميرا نهارية وليلية و 40 برج مراقبة و 85 منصة للمراقبة و 10 عربات مراقبة واستطلاع ومليونا و450 ألف متر شبكة ألياف بصرية و 50 رادارا و 5 سيلجات أمنية بطول 900 كيلو متر مكونة من نظامي آلفا وبرافو ولها ساتر ترابي وكونسترينا وسياج من الشبك ( شينلنك ) وسياج من الشبك الملحوم وساتر ترابي .

كما يضم مركز التدريب بعرعر لتدريب الضباط والأفراد على التشغيل العملياتي والفني ويشتمل على معامل تشبيهية للأنظمة وميادين للتدريب العملياتي وورش للتدريب على الصيانة وكذلك مرافق إدارية وتعليمية وصحية وترفيهية.

كما تم إنشاء 4 مجمعات لقيادة القطاعات وهي قطاع طريف وقطاع رفحاء وقطاع العويقلية وقطاع حفر الباطن تحتوي على جميع المرافق الإدارية والتعليمة والصحية والترفيهية بالإضافة إلى مبنى للاستخبارات وسجن.

وتم إنشاء 3 مجمعات سكنية وهي حفر الباطن ورفحاء وطريف وتشمل 630 وحدة سكنية ومراكز تسوق ومساجد ومدارس ووحدات صحية ومحطات تحلية ومراكز رياضية وملاعب للأطفال .

وكان العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل مساء اليوم فى زيارة للمملكة العربية السعودية ، وأكد فى تصريحات لدى وصوله دعم البحرين لكل الخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مكافحة العمليات الإرهابية بكافة صورها وأشكالها ، والتي يسعى مرتكبوها إلى تشويه صورة ديننا الإسلامي الحنيف ، دين العدالة والسلام.

وقال ملك البحرين ” يطيب لنا أن نعرب عن سعادتنا الغامرة ، ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ، للقاء أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، لإيماننا بضرورة مواصلة التشاور والتباحث لتقوية وتمتين العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة”.

وأوضح أن لقاء اليوم يأتي استمرارا للتنسيق المتواصل بين القيادتين من أجل توحيد الرؤى والمواقف تجاه ما تمر به المنطقة من تحديات وتطورات متسارعة ، والعمل والتعاون المشترك من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة والسبل الكفيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ، وخاصة في محاربة آفة الإرهاب التي بدأت تتفاقم وتنتشر من حولنا ، والتي من خلالها تحاك ضد دولنا ومجتمعاتنا المؤامرات بهدف زعزعة أمننا واستقرارنا.

وأضاف ” لا يفوتنا في هذا الصدد ، أن نشيد بالدور الكبير والهام لخادم الحرمين الشريفين في نصرة قضايا أمتينا العربية والإسلامية ، وتسخير كافة الإمكانيات من أجل ترسيخ السلام ومحاربة الإرهاب والتخلص منه ، ونود أن نؤكد في هذا السياق ، أننا في مملكة البحرين ندعم كل الخطوات النبيلة والسامية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مكافحة العمليات الإرهابية بكافة صورها وأشكالها ، والتي يسعى مرتكبوها إلى تشويه صورة ديننا الإسلامي الحنيف ، دين العدالة والسلام”.

وأكد كذلك على الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين ، في المحافظة على اللحمة والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بهدف دفع المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك إلى الأمام ، ولتقوم بدورها في التصدي لكل ما يحيط بها من مخاطر وتدخلات خارجية تهدف للنيل من ما وصلت إليه من تقدم ونماء ، وما أنعم الله على شعوبها من أمن واستقرار ورخاء.

> أ ش أ