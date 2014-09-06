أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أطفال روضة شرطة دبي يستقبلون العام الدراسي بمشاركة «مدهش»

Google+ Print
أطفال روضة شرطة دبي يستقبلون العام الدراسي بمشاركة «مدهش» أطفال روضة شرطة دبي يستقبلون العام الدراسي بمشاركة «مدهش»

استقبل أطفال روضة شرطة دبي العام الدراسي الجديد من خلال احتفالية نظمتها إدارة الروضة بمشاركة الشخصية الكرتونية «مدهش» ضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية.

وأوضحت ابتسام مبارك مديرة الروضة أن 100 طالب من أبناء منتسبي شرطة دبي التحقوا في رياض الأطفال مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث ارتأينا أن يستقبل أبناؤنا العام بمشاركة الشخصية الكرتونية المحببة إلى نفوسهم من أجل كسر رهبة الخوف لدى الأطفال الجدد وغرس حب المدرسة والتعليم لديهم. وأشارت إلى أن الفعاليات شملت مسرحيات تعليمية وفعاليات رسم وتلوين ورقصات تراثية ومأكولات شعبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية