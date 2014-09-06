أطفال روضة شرطة دبي يستقبلون العام الدراسي بمشاركة «مدهش»

استقبل أطفال روضة شرطة دبي العام الدراسي الجديد من خلال احتفالية نظمتها إدارة الروضة بمشاركة الشخصية الكرتونية «مدهش» ضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية.

وأوضحت ابتسام مبارك مديرة الروضة أن 100 طالب من أبناء منتسبي شرطة دبي التحقوا في رياض الأطفال مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث ارتأينا أن يستقبل أبناؤنا العام بمشاركة الشخصية الكرتونية المحببة إلى نفوسهم من أجل كسر رهبة الخوف لدى الأطفال الجدد وغرس حب المدرسة والتعليم لديهم. وأشارت إلى أن الفعاليات شملت مسرحيات تعليمية وفعاليات رسم وتلوين ورقصات تراثية ومأكولات شعبية.