حزام أخضر يفصل المناطق السكنية عن الصناعية في عجمان

أنجزت إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر، والذي تمت زراعته لتجميل المنطقة حول محطة معالجة الصرف الصحي ومكب النفايات الصلبة بمنطقة الجرف بهدف فصل المناطق السكنية عن الصناعية، بالإضافة إلى إضفاء صفة جمالية عليها لما تشهده من نمو سكاني وإزهار عمراني ويجري العمل حاليا بالمرحلة الثانية من المشروع تحقيقا لاستراتيجيات حكومة عجمان في تطبيقها لمسارات الاقتصاد الأخضر المعلن عنها في برنامجها الحكومي مطلع العام واستراتيجياتها المنفذة لهذا العام.

كما نفذت الإدارة العديد من المشاريع الزراعية المدرجة على خطتها الزراعية المعلنة للعام الجاري 2014، وتواصل تنفيذ ما تبقى منها للربع الأخير منه.

مشاريع 2014

وأوضح أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة بأن المشاريع الزراعية الجديدة للربع الأخير من العام الجاري 2014 تتضمن الانتهاء من مشروع الحزام الأخضر الذي ينفذ على شارع الشيخ محمد بن زايد. وستتم زراعته بالاعتماد على مياه الصرف المعالجة بالأشجار المحلية من الغاف والسدر بعدد يصل إلى 3000 شجرة و6500 شجيرة مرخ و3500 أراك بمساحة 135000 متر مربع، وتم إنجاز 60% من الأعمال المستهدفة للمشروع.

وتم تنفيذ مشروع خط الري في المرحلة الأولى و يمتد بطول 3500 متر عبر شارع الاتحاد بهدف توصيل مياه الصرف المعالج لشبكة ري المدينة بتكلفة قدرها 5 ملايين درهم للمرحلة الأولى.

زراعة وري

وتواصل الإدارة تنفيذ مشروع زراعة وري تقاطع الشيخ خليفة بمساحة 18500 متر مربع، ويشمل مسطحات خضراء ومغطيات وتكوينات صخرية، ومشروع ري وزراعة حديقة الورقة بمصفوت بمساحة 800000 متر مربع، والذي تم زراعة المرحلة الأولى منه بمساحة 18000م2، مع انتهاء الأعمال المدنية للخدمات والألعاب ومشروع ري وزراعة حديقة النسيم – المنامة بمساحة 24000م2.

ونُفِّذ مشروع ري وزراعة شارع الاتحاد بطول 2400 متر طولي ومساحة 24000متر مربع، ويشمل إنشاء نظام ري أوتوماتيكي مع أشجار واسيجة نباتيه للجزيرة الوسطية، ومشروع ري وزراعة حديقة مزيرع بمصفوت والتي تبلغ مساحتها 17700م2.

من جهة أخرى يجري العمل حالياً على استكمال مشروع خط الري والذي يمتد بطول 3500متر بشارع الاتحاد لتوصيل مياه الصرف المعالج لشبكة ري المدينة بتكلفة 5 ملايين درهم للمرحلة الأولى، وكذلك مشروع زراعة شارع الشيخ مكتوم المنطقة تحت الجسور، والتي يتم زراعتها بالمغطيات والتكوينات الصخرية، كما أشار إلى أن الدائرة تواصل تنفيذ خطتها الإستراتيجية الزراعية الخاصة بزيادة مساحة نسبة الأراضي المزروعة إلى 5% بهدف تحويل الإمارة إلى رقعة خضراء.

مشاريع زراعية جديدة

وتنفذ الدائرة حالياً مشروع خط الري وزراعة حديقة الورقة بمصفوت بمساحة 80 ألف متر مربع، وتمت زراعة المرحلة الأولى منها بمساحة 18 ألف م2 مع انتهاء الأعمال المدنية للخدمات والألعاب ويتكلف المشروع حوالي 2 مليون و300 ألف درهم، وكذلك مشروع ري وزراعة حديقة النسيم المنامة بمساحة 24 ألف م2 ، والتي تم إنهاء جزء كبير من نظام الري بها والأعمال المدنية لدورات المياه ومكاتب الإدارة والكافتيريا. وجارٍ العمل في مشروع ري وزراعة حديقة مزيرع التابعة لمنطقة مصفوت، والتي تبلغ مساحتها 17700م2 ، وتبلغ قيمتها حوالي مليون و500 ألف درهم.

حدائق في أنحاء الإمارة

أشار أحمد سيف المهيري إلى أن كلفة الحدائق الجديدة بعجمان التي تم إنجازها العام الماضي 2013 تصل الى قرابة 9 ملايين درهم موزعة على كافة المناطق بالإمارة وكلفة مشروع حديقة النسيم تبلغ 2 مليون درهم، فيما تبلغ كلفة مشروع حديقة مصفوت 5 ملايين وخمسمئة ألف درهم، وكلفة حديقة مزيرع تبلغ مليوناً وخمسمئة ألف درهم.