1984 - آه يا دنيا .. في أول مسابقة مسرحية

ضمن أول مسابقة مسرحية تقام في الإمارات على مستوى الفرق العاملة، عرض مسرح جمعية كلباء على مسرح قاعة إفريقيا بالشارقة مسرحية آه يا دنيا، التي كانت باكورة العروض المشاركة في المسابقة، وهي من تأليف الدكتور إبراهيم البصري، إعداد إبراهيم الأميري، وإخراج الريح عبد القادر. 21 مارس 1984

عيد الأسرة في مدرسة عمر المختار

احتفلت مدرسة عمر المختار الابتدائية للبنين في جو عائلي ضم أولياء الأمور والطلبة مع إدارة المدرسة، بمناسبة عيد الأسرة. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية التي شارك فيها أولياء الأمور أبناءهم، وبعض الألعاب الطريفة التي تفوق فيها الأبناء على الآباء. 27 مارس 1984

[1983] الخليج يواصل تقدمه ويهزم العين 2/1

واصل فريق نادي الخليج تقدمه في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث لقي فريق العين خسارته الثانية على التوالي في 5 أيام فقط، في خورفكان على يدي فريق الخليج2/1.

فقد كان الخليج الأفضل معظم المباراة، ولم يكن العين في حالته المعروفة، سجل اللاعب الموهوب أحمد الملا الهدف الأول بعد 7 دقائق فقط، وفي الدقيقة 23 أضاف عبد الله علوان الهدف الثاني، أما هدف العين فسجله اللاعب أحمد عبد الله. 30 ديسمبر 1983

[1983] المرأة الظبيانية تشهد أول انتخابات

شهدت أكبر قاعات الاتحاد النسائي في أبوظبي، أكبر تجمع للسيدات والفتيات المواطنات، حيث احتشدت عشرات السيدات والفتيات للمشاركة في أول انتخابات عضوات مجلس إدارة جمعية نهضة المرأة الظبيانية الجديد، بعد النداء الذي توجهت به من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حرم صاحب السمو رئيس الدولة، والذي ناشد المرأة والفتاة المواطنة المشاركة في أول انتخابات من نوعها في تاريخ الجمعية والمساهمة في مجال المرأة الاجتماعي في شتى أنواعه. 9 نوفمبر 1983

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

17 فبراير 1981

20 فبراير 1981