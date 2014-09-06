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مصر صفر.. والسنغال تكتفي بهدفين

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مصر صفر.. والسنغال تكتفي بهدفين مصر صفر.. والسنغال تكتفي بهدفين

أخطاء دفاعية كارثية، ضغط غير موجود على الخصم، لا عرضيات، لا تصويب، وحتى الفرصة اليتيمة التي وصلت للفريق الوطني أهدرها محمد صلاح بغرابة.. لهذا استحق منتخب مصر الخسارة 2-0 أمام السنغال.

منتخب مصر استهل مشواره في تصفيات الوصول لكأس أمم إفريقيا بخسارة مستحقة أمام السنغال بهدفين سجلهما مامي ديوف وساديو ماني في الدقيقتين 17 و46.

وسقط شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في مباراته الأولى بمنصبه مع فريق الفراعنة، وعليه أن يتحرك سريعا لإصلاح الأمور.

فالفريق المصري يلعب أمام تونس في الجولة التالية من التصفيات، وذلك يوم 10 من الشهر الجاري.

مزيد من التفاصيل بعد لحظات..

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