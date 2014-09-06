وزارة السياحة : هولندا أعلنت تعديل نصائح السفر ورفعت حظر السفر إلى مصر

أعلنت وزارة السياحة أن الخارجية الهولندية قامت بتعديل تحذيرات السفر الخاصة بمصر تعديلا إيجابيا وتخفيف تحذيرات السفر عن القاهرة ، الجيزة ، شرم الشيخ ، الغردقة ، مرسى علم ، الأقصر ، أسوان ، أبو سمبل.

يأتي هذا في إطار التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والسياحة في إظهار الصورة الحقيقية لمجريات الأمور في المقصد السياحي المصري خاصة مع الإستقرار السياسي وما تتمتع به المقاصد السياحية من أمن وأمان ، وفي ضوء مساعي المكتب السياحي المصري في بلجيكا الذي يشرف على السوق الهولندي والذي عقد عددا من اللقاءات مع الصحفيين ومسؤولين بوزارة الخارجية الهولندية لإظهار الصورة الحقيقية وحث السلطات الهولندية على الغاء حظر السفر عن مصر.

ووصف هشام زعزوع قيام كل من هولندا ،اليابان ، بلجيكا، اسبانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا والدنمارك وايرلندا وامريكا بالغاء حظر السفر عن مصر بأنه بوادر طيبة تصب في صالح السياحة المصرية وتبشر بموسم سياحي جيد.

وأعربت رشا العزايزي المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة عن تفاؤلها بالموسم الشتوي القادم ، متوقعة أن تشهد الفترة القادمة رواجا سياحيا متزامنا مع قيام باقي الدول بالغاء حظر السفر عن مصر من ناحية ومع الإستقرار الأمني والسياسي من ناحية أخرى ، خاصة مع إتخاذ السلطات الأمنية الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لتأمين المقاصد السياحية.

أ ش أ