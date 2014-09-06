ملوك السعودية والبحرين يبحثان مجمل الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بجدة مساء اليوم العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وموقف البلدين منها.

كما تطرقت مباحثات الجانبين إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بمايخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

حضر اللقاء الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.

وحضره من الجانب البحريني الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

> أ ش أ