رئيس نيجيريا يحث المواطنين علي التمسك بالتسامح الديني

حث الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان ورئيس المجلس الاعلي للشئون الإسلامية محمد سعد أبو بكر المواطنين علي التمسك بالتسامح الديني وتجنب الخلافات الدينية.

وقال جوناثان في كلمة خلال “مؤتمر الوحدة الرابع” بالعاصمة أبوجا، القاها نيابة عنه نائب الرئيس محمد نامادي سامبو، أن المسلمين والمسيحيين سيستمرون في العيش بسلام ومحبة جنبا الي جنب وهو ما حثت عليه الكتب المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وحث الرئيس المواطنين علي التوحد ضد الإرهاب الذي ترفضه الديانات السماوية ، مؤكدا ان ادارته تعمل علي توفير المناخ الملائم لجميع المواطنين للعيش بسلام بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو الدينية.

ومن ناحية أخري، أكد الرئيس جوناثان خلال استقباله وفد اتحاد الطلبة النيجيريين ان اداراته مصصمة علي حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها كل المدن بما فيها العاصمة أبوجا، وإجراء الإنتخابات الرئاسية المقررة عام 2015 في أجواء تسودها الحرية والنزاهة.

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