أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس نيجيريا يحث المواطنين علي التمسك بالتسامح الديني

Google+ Print
رئيس نيجيريا يحث المواطنين علي التمسك بالتسامح الديني رئيس نيجيريا يحث المواطنين علي التمسك بالتسامح الديني

رئيس نيجيريا جوناثان جودلاك

حث الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان ورئيس المجلس الاعلي للشئون الإسلامية محمد سعد أبو بكر المواطنين علي التمسك بالتسامح الديني وتجنب الخلافات الدينية.

وقال جوناثان في كلمة خلال “مؤتمر الوحدة الرابع” بالعاصمة أبوجا، القاها نيابة عنه نائب الرئيس محمد نامادي سامبو، أن المسلمين والمسيحيين سيستمرون في العيش بسلام ومحبة جنبا الي جنب وهو ما حثت عليه الكتب المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وحث الرئيس المواطنين علي التوحد ضد الإرهاب الذي ترفضه الديانات السماوية ، مؤكدا ان ادارته تعمل علي توفير المناخ الملائم لجميع المواطنين للعيش بسلام بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو الدينية.

ومن ناحية أخري، أكد الرئيس جوناثان خلال استقباله وفد اتحاد الطلبة النيجيريين ان اداراته مصصمة علي حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها كل المدن بما فيها العاصمة أبوجا، وإجراء الإنتخابات الرئاسية المقررة عام 2015 في أجواء تسودها الحرية والنزاهة.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا