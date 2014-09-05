عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين شمال صنعاء

ارتفعت حدة الاشتباكات فى محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء اليوم الجمعة، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأكثر من 30 جريحا فى صفوف الجيش واللجان الشعبية، إضافة إلى عشرات القتلى الذين سقطوا من صفوف جماعة الحوثى “أنصار الله” حسب ما أشارت مصادر محلية.

وقال عبد الحميد عامر رئيس فرع التجمع اليمنى لحزب الإصلاح فى الجوف ” إن الجوف دخلت فى حرب لا آخر لها، موضحاً أن الجيش المسنود باللجان الشعبية يقاتل بكامل عتاده وقوته ضد أطراف الحوثيين التى قال إنها اصبحت عصابة لا تسعى سوى إلى إزهاق مزيد من الأرواح. وأضاف عامر أن الحوثيين يجندون أطفالا صغارا للخوض فى تلك المعارك، ومن يراقب الحرب التى دارت فى عمران سابقاً وفى الجوف حالياً سيتأكد من ذلك.

وتشهد مدينة الجوف معارك عنيفة حتى اللحظة فى منطقة الغيل ومفرق الجوف، والحجر حيث يتمركز الحوثيون فى البعض منها. وبحسب عامر فإن الحوثيين يسعون للسيطرة على مفرق الجوف المؤدى إلى مدينة مأرب شمال العاصمة صنعاء، وقال “فى حال سيطروا عليها ذلك يعنى أنهم سيطروا على إحدى الجهات المحيطة لصنعاء”.

وتشهد العاصمة صنعاء حصاراً من جميع الجهات من قبل مسلحى جماعة الحوثى الذين يطالبون السلطة بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إضافة إلى تنفيذ نتائج الحوار الوطني.



>