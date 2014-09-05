قرار جمهوري للرئيس السادات بـ«عزل البابا شنودة»

وقف “رئيس جمهورية مصر العربية” في “مجلس الشعب”، يوم 5 سبتمبر1981، مقررًا عزل الأنبا شنودة، وقام بقراءة القرار التاريخي ونصه كالتالي:

“إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنـ1971ـة بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من خمسة من الأساقفة وهم: -وذكر أسماء خمسة من الأساقفة- وذلك لكي لا تبقى الكنيسة بدون من يمثلها لدى الدولة”،وقد جاء هذا القرار نظرًا لتهديد البابا شنودة للسلام الاجتماعي والأمن القومي وبث سموم الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، الذي ظل متماسكًا على مر العصور، وخروجه بالكنيسة عن روح التسامح والمحبة، بحسب قول “رئيس الجمهورية”.

ثم ذكر الرئيس في تفسير سبب اتخاذ هذا القرار ما نصه: “أجريت هذا بعد أن استشرت المخلصين للبلاد والكنيسة. وعلى هؤلاء الأساقفة سرعة معالجة الشعور القبطي العام في الداخل والخارج لكسر حاجز التعصب والحقد والكراهية وبث روح المحبة والتسامح.

وعلى هذه اللجنة أن تتقدم للحكومة بكل الاقتراحات المناسبة لإعادة الكنيسة إلى وضعها التقليدي الأصيل كنسيج حي في جسم الدولة، وترسيخ روح الحب والوداعة والصبر والحكمة تجاه جميع الطوائف والناس والتي كانت فيه رائدة لكل كنائس العالم.

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مجلس الدولة يؤيد «عزل شنودة»

وقد لجأ شنودة إلى قضاء مجلس الدولة بعد وفاة “السادات” متظلمًا من هذا القرار الجمهوري الذي أصدره “السادات” وقضى بعزله، إلا أن حكمًا تاريخيًا صدر من “محكمة مجلس الدولة” أيد قرار “السادات” بعزل شنودة، ورفض تظلم شنودة من العزل، وأكد على أن المبررات التي استند إليها “رئيس الجمهورية” في قراره بعزل شنودة كانت صحيحة وثابتة ومبررة، وذلك بعد أن استعرضت المحكمة مختلف الوثائق والأوراق المقدمة والتي أدانت شنودة.