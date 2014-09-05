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#موقعة_ السنغال .. شيكابالا والحضري على رأس المستبعدين من قائمة الفراعنة

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#موقعة_ السنغال .. شيكابالا والحضري على رأس المستبعدين من قائمة الفراعنة #موقعة_ السنغال .. شيكابالا والحضري على رأس المستبعدين من قائمة الفراعنة

استبعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب عمرو جمال وعصام الحضري ضمن ثمانية لاعبين من قائمة مباراة السنغال.

وتستضيف السنغال الفراعنة في مباراة الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

طالع تشكيل الفراعنة في المباراة

وخرج عصام الحضري الحارس المخضرم من قائمة الفراعنة في المباراة، حيث يجلس أحمد الشناوي كبديل لشريف إكرامي.

ومع الحضري، خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب سبورتنج لشبونة من القائمة.

وقرر غريب أيضا استبعاد أمير عبد الحميد، عمر جابر، هاني العجيزي، مؤمن زكريا، صبري رحيل، صالح جمعة، وإبراهيم عبد الخالق.

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