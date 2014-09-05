بالصور.. التعرف علي بعض ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر‎

أكدت مصادر طبية بمستشفي سفاجا بالبحر الأحمر، أنه تم التعرف علي جثتين من ركاب حادث انقلاب اتوبيس تابع لشركة الصعيد للسياحة والسفر، وهم سيد أحمد سعد 42 عام من محافظة الفيوم، وأشرف محمد حامد 35 عام من مرسي علم، وتم تحويل عثمان أباظة عبدالفتاح لمستشفي الغردقة العام، لخطورة حالته الصحية، فيما تواجه عملية إنقاذ الركاب من داخل الاتوبيس صعوبة شديدة، نظًرا لانقلاب الاتوبيس بجانب الطريق بمنطقة منخفضة، ووصلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث.

وكان طريق سفاجا القصير الساحلي جنوب البحر الأحمر، شهد حادث انقلاب اتوبيس نقل عام تابع لشركة الصعيد للسياحة والسفر.

وأكد شهود عيان، أن الاتوبيس انقلب علي جانب الطريق، و العشرات من الركاب بداخله مابين مصابين وقتلي، و تم استخراج ثلاث ركاب من وسط حطام الاتوبيس بينهم جثتين ومصابن.