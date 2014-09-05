بالفيديو.. متسابقة بـ«الراقصة»: «مياصة» المشاركات أبرز تجاوزات البرنامج

قالت أحد الفنانات الاستعراضيات المشاركات، ببرنامج الراقصة “دينا”، تعليقًا علي بيان دار الإفتاء للمطالبة بوقف بث البرنامج، أن البرنامج لم يشهد أي تجاوزات، الإ من خلال بعض المشاركات الاتي تميزن بـ”المياصة والدلع” -علي حد قولها، مشيرة إلى أن البرنامج كان مٌقدمًا بشكل راق ومتحضر، لافتة إلى أن الرقص الشرقي فن هادف فالفنانة الاستعراضية لا تقدم “الخمور” لأحد بل تقدم فنًا استعراضيًا وحركات راقصة.

وفي سياق متصل، عبرت مشاركة أخري بسعادتها من فكرة تلك البرنامج، مستنكرة التحفظات والانتقادات التي توجه إلي البرنامج قبل انطلاقه، وتسائلت عن مصدر الفتوي التي تتطالب بوقف بث هذا البرنامج،مؤكدة أن رجال الإفتاء لو تابعوا تاريخ الرقص الشرقي منذ بدايته لأدركوا أنه فنًا هادفًا.

" frameborder="0">