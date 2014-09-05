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«البنتاجون»: تنفيذ 3 ضربات جوية ضد «داعش» في «سد الموصل»

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات الحربية نفذت 3 ضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم «داعش» خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية لتدعيم العمليات العسكرية العراقية في منطقة سد الموصل.

وقال بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الجمعة، إن الضربات الجوية الأمريكية تمكنت من تدمير عربتين مدرعتين تابعتين لـ«داعش»، وكذلك موقع للمراقبة كان قد أقامه عناصر داعش بالمنطقة.

يذكر أن إجمالي الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الأمريكية ضد «داعش» في العراق حتى الآن بلغت 127 ضربة.

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