«كاميرون»: 1000 جندي بريطاني يشاركون في قوة «رأس الحربة» تحت مظلة «الناتو»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مساء الجمعة، مشاركة ألف جندي بريطاني في إطار قوة «رأس الحربة» تحت مظلة حلف «الناتو».

وقال أمين عام حلف «الناتو»، أندريس فوج راسموسن، إن الوحدة ستكون جزءا من قوة أوسع لحلف الناتو تهدف إلى الحفاظ على وجود مستمر ونشط في الجو والبر والبحر في الجزء الشرقي من الحلف، على أساس دوري.

جاء هذا الإعلان في نهاية قمة حلف «الناتو»، التي اختتمت فعالياتها، في ويلز، وعقدت وسط أزمة بين الحكومة الأوكرانية والإنفصاليين بشرق أوكرانيا.

من جهته، انتقد حزب العمال البريطاني اعلان كاميرون مشاركة بريطانيا في قوة «الناتو» الجديدة، ووصف وزير الدفاع في حكومة الظل القرار «بأنه يدعو للسخرية بالنظر إلى التراجع المقلق في أعداد القوات النظامية والإحتياطية للجيش».