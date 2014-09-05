مصرع 5 مواطنين وإصابة 10 في حوادث غرق وتصادم سيارات في السويس

شهدت محافظة اليوم الجمعة عدة حوادث متفرقة ، حيث لقي 4 مواطنين مصرعهم غرقا في عدد من شواطئ العين السخنة بالسويس ولقي مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم بطريق القطامية ـ العين السخنة.

> كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس قد تلقي بلاغات بغرق 4 مواطنين في 3 شواطئ بالعين السخنة بالسويس في حوادث غرق متفرقة وهم : شهاب الدين أحمد فتحى ( 18 عاما ، من القاهرة) ، ومحمود مشير عبد الفتاح ( 15 عاما ، من محافظة الشرقية) ، ومرعى عطيتو مرعى ( 29 عاما ، من الوايلى بالقاهرة ) ، وهانى السيد ( 34 عاما ، من الويلى بالقاهرة).

> وأكد مصدر طبي أن مواطنا لقي مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق القطامية ـ العين السخنة.

> حررت محاضر بالحوادث المختلفة بقسم شرطة عتاقة بالسويس ، وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

أ ش أ