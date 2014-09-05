أخبار عاجلة

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع 5 مواطنين وإصابة 10 في حوادث غرق وتصادم سيارات في السويس

Google+ Print
مصرع 5 مواطنين وإصابة 10 في حوادث غرق وتصادم سيارات في السويس مصرع 5 مواطنين وإصابة 10 في حوادث غرق وتصادم سيارات في السويس

أرشيف

شهدت محافظة اليوم الجمعة عدة متفرقة ، حيث لقي 4 مواطنين مصرعهم غرقا في عدد من شواطئ العين السخنة بالسويس ولقي مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم بطريق القطامية ـ العين السخنة.
> كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس قد تلقي بلاغات بغرق 4 مواطنين في 3 شواطئ بالعين السخنة بالسويس في حوادث غرق متفرقة وهم : شهاب الدين أحمد فتحى ( 18 عاما ، من القاهرة) ، ومحمود مشير عبد الفتاح ( 15 عاما ، من محافظة الشرقية) ، ومرعى عطيتو مرعى ( 29 عاما ، من الوايلى بالقاهرة ) ، وهانى السيد ( 34 عاما ، من الويلى بالقاهرة).
> وأكد مصدر طبي أن مواطنا لقي مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق القطامية ـ العين السخنة.
> حررت محاضر بالحوادث المختلفة بقسم شرطة عتاقة بالسويس ، وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا