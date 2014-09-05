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«الأوقاف» تُحدد خُطبة الجمعة المقبل: الدين المعاملة

  • مصر
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة، حول الدين المعاملة في الإسلام وأهميته للفرد والمجتمع.

كما حددت الوزارة عناصر الخطبة، وتتضمن فضائل المعاملة الحسنة والسلوك الطيب في الإسلام، ومنهج الإسلام السمح في البيع والشراء والانضباط الأخلاقي في الوفاء بالوعد والصدق والأمانة، والمقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وثمرات العبادات في الإسلام وأثر المعاملة الحسنة على الفرد والمجتمع.

كما تضمنت الخطبة الإرشادية الأدلة على محاور الخطبة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مناشدة خطباء وأئمة الأوقاف الالتزام بموضوع الخطبة.

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