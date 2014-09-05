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بالصور.. «تراث مصر الجديدة» تستنكر نزع جزء من مترو أنفاق «الميرغنى»

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بالصور.. «تراث مصر الجديدة» تستنكر نزع جزء من مترو أنفاق «الميرغنى» بالصور.. «تراث مصر الجديدة» تستنكر نزع جزء من مترو أنفاق «الميرغنى»

استنكرت مبادرة تراث الجديدة، عمليات نزع جزء من خط مترو أنفاق “الميرغني”، من كلية البنات و حتى السبع عمارات، واصفة أن تلك العمليات هى “خطوة للوراء”، وكانت المبادرة قد تلقت وعودًا من قبل محافظ القاهرة، بتوقف عمليات نزع أجزاء من مترو الميرغني.

وذكرت المبادرة عبر صفحتها علي “فيسبوك” : “بعد وعود من محافظ القاهرة و رئيس الحي و مديرة شركة المترو ان يتوقف نزع جزء من مترو الميرغني عند مطعم ابو شقرة ( و الحجة انها اوامر امنية لحماية القصر الرئاسي) و تم بالفعل تجديد شارع الميرغني و الابقاء على مترو الميرغني حتى منطقة كلية البنات لخلق محطة ربط ما بين مترو الأنفاق و الفاست ترام (المزمع البدء فيه حتى التجمع) و مترو مصر الجديدة الذي ندفع بقوة لتجديده كاملاً و نقترح سبل للتمويل لخدمة سكان مصر الجديدة”.

وأضافت: “فوجئنا فجر اليوم البدء في أعمال نزع الخط من كلية البنات و حتى السبع عمارات !!! اين نحن من الفكر و التخطيط المنظم للمدينة بعد التكلفة الباهظة لكوبري الميرغني لاستقبال المترو و ايضاً هذه المنطقة لا تحتاج لتوسيع شوارع و ليس بها اي اختناقات …. كل مدن العالم تعيد خطوط الترام (باريس، جنيف، كزابلانكا،….) لحل مشاكل المرور و الاعتماد على النقل الجماعي النظيف و المحترم ….و نحن نعود الى الوراء !!!!”.

وتابعت: “وينذر ذلك الي نزع المترو جزء جزء و شبهات تربح غير مفهومة في مصرنا الجديدة بعد ثورتين،مترو مصر الجديدة هو سبب نجاح بداية هليوبوليس منذ ١٠٠ عام و درس لخلق المدن الجديدة،تتدارس الان مبادرة تراث مصر الجديدة مع القوى المحبة لمصر الجديدة و للتراث و قوى سياسية اخرى ما هو رد الفعل لهذا التحرك و كيفية التواصل مع متخذي القرار الحقيقيين”.

 

 

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