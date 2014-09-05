نكشف حقيقة «شاكر الإخوان»..تغلغل بـ«المهندسين» فى قائمة الجماعة .ووصل للحكومة بـ«صداقة محلب»

«أزمة الكهرباء».. أزمة تفاقمت بشكل متزامن فى القاهرة ومناطق عديدة فى جميع محافظات مصر، ولكن الغريب هو المبررات الواهية التي خرج بها محمد شاكر وزير الكهرباء، ولم تلق تلك المبررات قبولًا لدي الشارع المصري، بل وصل الأمر بالمواطنين بوصف الوزبر الجديد فى حكومة محلب بالـ«متواطئ».

السؤال الأبرز .. لمصلحة من يتواطئ وزير الكهرباء؟

وأصبح السؤال الأبرز علي الساحة السياسية المصرية،”إن كان الوزير متواطئًا فلمصلحة من يأتي هذا التواطئ؟”.. تبدأ القصة، حين كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد، المهندس محمد شاكر، أستاذ الهندسة الكهربائية فى جامعة القاهرة، واستشارى الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط لحقيبة وزارة الكهرباء خلال التشكيل الحكومى الجديد، في فبراير 2014، خلفاً للمهندس أحمد إمام، بحكومة الببلاوي المستقيلة، ولكن جائت البداية مخيبة للآمال، فلم يتمكن شاكر من وضع أي خطة لحل أزمة الكهرباء، بل أبدي تجاهًلا كبيرًا إزاء العديد من الأزمات.

ONA تكشف حقيقة الوزير مرشح الإخوان بـ«المهندسين» .. واستقالة «صورية» لشاكر

رصدت وكالة ONA، خوض وزير الكهرباء انتخابات نقابة المهندسين ضمن قائمة الإخوان فى 25 نوفمبر 2011،وكانت انتتخابات النقابة، في ذلك التوقيت، قد انتهت بفوز القائمة التي نزل عليها وزير الكهرباء، وفاز بالنقابة حينها المهندس محمد ماجد الخلوصي بمنصب نقيب المهندسين، وأصبح شاكر وكيل أول للنقابة، ثم تقدم شاكر باستقالته من وكالة النقابة في يونيو2013 ليظل كما هو بمنصبه بمجلس النقابة، لتخرج العديد من القرارات التي صبت لصالح تنظيم الإخوان وأعضائه ولا يوجد فى محاضر الجلسات ما يثبت اعتراض شاكر على تلك القرارت فى محاضر مجلس الادارة .

إهدار أموال نقابة المهندسين لمعتصمي «رابعة والنهضة» أثناء عضوية شاكر لمجلس النقابة

استطاعت وكالة أنباء ONA الحصول على مستندات خطيرة للنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية،أثناء عضوية شاكر لمجلس النقابة، تتضمن إصدار قرارات بصرف مبالغ مالية لطلبة كل من الفرقة الثالثة والرابعة من كليات الهندسة فى حالة الإصابة فى مظاهراتهم وذلك بقيمة 10 آلاف جنيه و1500 مبلغ شهري جنيه، إذا تم القبض عليهم مع تكليف الشئون القانونية بالنقابة بالدفاع عن الطالب المقبوض عليه، كما اشتمل القرار أيضًا على الموظفين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، كما صدر قرار بمنح 25 ألف جنيه كتعويضات لضحايا رابعة والنهضة، جاء ذلك في محاولة لزيادة أعداد المتظاهرين فى أحداث الشغب التى شهدتها الميادين والجامعات المصرية .

تنظيم مؤتمر «الرئيس المختطف» بالمقاولون العرب خلال عضوية شاكر لمجلس نقابة المهندسين

ووقالت مصادر خاصة بمجلس نقابة المهندسين الحالى ان شاكر لم يعترض عندما قرر المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين بعقد مؤتمر بعنوان “الرئيس المختطف”، بقاعة عثمان احمد عثمان بالنقابة واستضاف ابناء المعزول واسرته بالكامل ولم يبدى شاكر اعتراضا مكتوباً او شفوياُ على عقد هذا المؤتمر .

نهاية النقابة الإخوانية في 17 يناير .. وبداية جديدة لـ«شاكر»

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للمهندسين والتى عقدت يوم 17 يناير2014، لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى عقب فرز الصناديق، وسحبت الثقة من النقيب الإخوانى حيث بلغ عدد المصوتين بنعم على سحب الثقة 8887 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة الباطلة 70، مقابل 6886 صوتوا بـ”لا” لعدم سحب الثقةـ وبذلك أسدل الستار علي النقابة الإخوانية وعلي دور شاكر داخل النقابة، ليبدأ رحلة جديدة فى حكومة محلب كوزيرًا للكهرباء.

شاكر يستغل صداقته بمحلب ليعبر إلى الحكومة الجديدة

ذكرت مصادر لـ ONA،أن الوزير “شاكر” استغل صداقته وعلاقته القديمة بمحلب، ليعبر إلى الحكومة الجديدة، كوزير للكهرباء

ويؤكد البعض، أن علاقة محلب بوزير الكهرباء ممتدة وراسخه منذ أن كان محلب رئيسا لشركة “المقاولون العرب”، ووقتها كان “شاكر” يعمل استشاريا فنيا يقدم الاستشارات ويساهم في ارساء العطاءات والمناقصات.