رزان: قدمت حفلة عمرو دياب من دون حذاء لأنني أسير على نهج شاكيرا!

القاهرة : محمد خالد - تصوير: سامح المنسي وشريف عبد ربه

ظهور رزان مغربي في حفلة عمرو دياب كان مفاجأة، إذ جاء بعد غيابٍ عن الساحة، يُقارب الـ6 أشهر، بسبب إنجابها ابنها الأول "رام".

سألناها: ما سبب تقديمك لحفلة عمرو دياب، وهل سبب ذلك صداقتكما؟

الموضوع هو أنّ الشركة المشرفة على الحفلة اتّصلت بي، واتفقت معي على تقديم الحفلة، وأبلغوني بأنّهم وبعد تفكير عميق مع عمرو دياب استقرّ رأيهم على اسمي، لأنّهم كانوا يريدون أن تظهر الحفلة بملامح عالميّة، فيما المذيعة الوحيدة التي استطاعت أن تقدّم حفلات عالمية في العالم العربي هي رزان مغربي. بالتالي، عمرو دياب لم يُجاملني، بالرغم من أنّه من أحبّ الناس إلى قلبي، وأتشرّف بصداقته هو وزوجته العزيزة.

وتضيف رزان، وجّهت رسالة إلى العالم، حيث ظهرت من دون حذائي، إذ اقتصر الأمر على "شبشب بصباع" فقط. والرسالة أنّ الحفلة على الشاطئ، ولا يجوز ارتداء ماركات عالميّة، كما أنّ البساطة تُضفي موضوعيّة على الحدث، والجمهور تفاعل معي لأنني تواصلت معهم بعفويّة، والنجمات العالميات أمثال شاكيرا وبيونسيه وريهانا يُغنين أحياناً "حافيات"؛ والحقيقة أنّ مصر "وحشتني" جداً، وعودتي إليها سبب سعادتي.

*هل من الممكن أن تقدّمي دعماً للسياحة المصرية مثلما فعلت نانسي وإليسا؟

أنا في خدمة مصر، وأجهّز لحدث كبير بمشاركة مجموعة من الفنّانين لدعم السياحة.

لكن كيف استطعت العودة إلى رشاقتك، برغم الفترة القصيرة التي غبت فيها عن القاهرة، إذ كنت في بيروت؟

بالفعل، غادرت القاهرة عقب انتهاء برنامج "هو وهي"، منذ 6 أشهر، وأنجبت ابني "رام". وخلال 3 أشهر، عدت إلى رشاقتي وهذا إنجاز.

*هل ابنك "رام" معك في القاهرة؟

تركته في بيروت مع والدتي، فهي التي ستتولى تربيته في أغلب الأحيان، لأنّها تحبّه كثيراً، ولا تُريد تركه. لكنّني سوف أذهب باستمرار لرؤيته.

هل لديك أعمال جديدة تجهّزينها؟

أجهّز حالياً لبرنامج منوّعات مع قناة "الحياة". سوف أستضيف فيه أولاد النجوم وزوجاتهم ليقوموا بالحديث عن أسرارهم وأوجاعهم ولحظات لم يَرها الجمهور من قبل. وهذا البرنامج ميزانيّته ضخمة جداً، وأراه مناسباً لعودتي إلى الساحة المصريّة، خصوصاً أنني متعطشة للعمل.