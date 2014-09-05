نيك كانون: لا أزال أحبّ ماريا كاري حتى الآن

بعد أن أعربت النجمة العالمية Mariah Carey عن غضبها من زوجها المغني Nick Cannon، الذي أعلن خبر انفصالهما في العلن، وبطريقة مختلفة تماماً عن التي اتّفقا سابقاً عليها، أكّد الأخير أنّ كلا منهما انعزل عن الآخر منذ فترة طويلة.

وأضاف Nick أنه بحاجة إلى التحدّث، كونه اختفى عن وسائل الإعلام منذ عدّة أشهر، مشيراً إلى أنّ كلّ ما يُغضبه هو أنّه يخشى أن يصدق الجميع افتراءات Mariah ، مؤكّداً أنه لا يزال يحبّها حتى الآن.

وتابع Nick قائلاً: "إنّها أمّ مثاليّة يصعب مقارنتها بأيّ أمّ أخرى، وأنا أثق بها وبإخلاصها، وإنّ حبّي لها لن يتغيّر".

يذكر أن كلّ ذلك لم يشفع لـ Nick Cannon في قلب Mariah التي باشرت بعد هذا التصريح بالمعاملات الرسمية للطلاق.