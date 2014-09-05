للتسوّق في "مدريد" طعمه الخاصّ

إذا كنت تبحثين عن أرقى العلامات التجارية والمتاجر المنوّعة عند رحلتك إلى أوروبا، فلا بدّ لك من قضاء يوم كامل برفقة "سيدتي نت" في أشهر شوارع العاصمة الإسبانية "مدريد" للغوص في عالم الموضة العصرية.

تنخفض درجات الحرارة في "مدريد" خلال الشتاء، وترتفع في الصيف لتتخطّى 42 درجة مئويّة.ولذا، يُفضّل زيارتها خلال الربيع والخريف، خصوصاً في شهري مايو (أيّار) وأكتوبر (تشرين الأول).

وهناك، يُمكنك التحدّث بالإنجليزية في جميع الأماكن السياحيّة، ولمخاطبة الأكبر منك سناً، استعيني ببعض الألقاب الإسبانية المعروفة عالمياً، مثل "سينيور".ولا تقلقي بشأن التنقلّ داخل المدينة، فالمواصلات متاحة من خلال "المترو" والحافلات العامّة.

و"مدريد" موطن العديد من العلامات التجارية الإسبانية المرموقة، وهي تزخر بمراكز التسوّق، التي تفتح يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر، لتُعاود نشاطها من الخامسة عصراً حتّى التاسعة مساء.

ومن أبرز تلك المتاجر:

- Las Rozas Village

هي واحدة من أكبر البلدات في إسبانيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 59 كيلومتراً مربّعاً، وتحتضن أكثر من 900 متجر تعرض أفخم العلامات التجارية، كما تستضيف مجموعة من المقاهي والمطاعم من أجل تعزيز حركة التسوّق فيها.

ويُمكنك زيارتها، يومياً، ما بين العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً.

- بوتيك Tara´s

يقع هذا "البوتيك" في قلب مدينة "بالما دي مايوركا"، وينفرد بعرض المنتجات الجلدية ذات الجودة العالية، التي تقتصر على حقائب اليد و"الاكسسوارات".

وتُعزّز فلسفة هذا المتجر الحرفيّة المحليّة، من خلال الشراكة مع الحرفيين الموهوبين في جميع أنحاء جزر "البليار".

- مجمّع ABC Serrano

يقع في حي "سالامانكا"، ويمتاز بهندسته المعماريّة الجذّابة، ويُعدّ واحداً من أرقى مراكز التسوّق في المدينة، ويضمّ مجموعة كبيرة من المتاجر، لا سيّما المتخصّصة في الأزياء والمجوهرات والعطور، فضلاً عن صالونات تصفيف الشعر والمطاعم والمقاهي.

- سوق EL RASTRO

صحيح أنّ المتاجر تفتح يوميّاً في هذا السوق، إلا أنّ "بازار" يوم الأحد يشكّل تجربةً لا مثيل لها، حيث يقدّم العديد من الخيارات عبر أكشاكه والباعة المتجوّلين الذين يبيعون الأعمال الفنية والحرفيّة والملابس والتحف والسلع المستخدمة والكتب والأدوات الكهربائية.

ويُنصح بالانتباه جيداً، والاحتراس من السرقة بسبب الحشود الهائلة التي تحرص على زيارته كلّ أحد.

وهناك، يُمكنك الحصول على الأسعار التي تُناسبك، من خلال المساومة.

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