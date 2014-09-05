تعلّمي أصول التصرّف مع نادين ضاهر

إنّ الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، ويميل إلى المشاركة والانخراط في المجموعات.ولذا، يترتّب عليه التقيّد بقواعد "الإتيكيت"، التي هي علم آداب السلوك وفنّ ممارسة الحياة اليومية بشكل راقٍ، بما يعكس شخصيّته من خلال صورة لائقة ومهذبة، لأنّ أيّ سلوك أو تصرّف يبدر منه يُمكن أن يُعطي انطباعاً سلبيّاً أو إيجابيّاً عنه.

وممّا لا شك فيه أنّ الالتزام بأصول "الإتيكيت" وتطبيقها يحمي المرء من الهفوات والإساءات.

خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر تُطلع قارئات "سيدتي نت" على أهمّ القواعد، التي ينبغي التقيّد بها في الحياة اليومية، للحفاظ دائماً على اللباقة.

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