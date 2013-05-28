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خطر السجن يلاحق Chris Brown

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خطر السجن يلاحق Chris Brown خطر السجن يلاحق Chris Brown

يبدو أنّ المشاكل تُلاحق النجم الأمريكيّ Chris Brown، بحيث بات مهدّداً بالسجن، بسبب انتهاكه فترة اختباره، بعد ادّعاء ضدّه يتّهمه بصدم سيّارة امرأة والهروب من المكان.
ونقلت وسائل إعلام أمريكيّة أنّ Brown يُواجه خطر السجن في ما بسبب قيامه بصدم سيّارة إحدى المواطنات، ثمّ رفضه إعطاءها رخصة القيادة، في الوقت الذي زوّدها بمعلومات شخصيّة خاطئة، قبل أن يفرّ من المكان.
وأشارت الوسائل إلى أنّ تصرّف Brown يُعدّ انتهاكاً لفترة الاختبار المفروضة عليه، إثر اعتدائه بالضرب على المغنّية Rihanna قبل سنوات.
في المقابل نفى Chris Brown تصريحات المرأة، مؤكّداً أنّ السائقة رفضت محاولاته مناقشة ما حصل.

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