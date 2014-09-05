كورتوا: الوضع غير مريح لتشك.. كلانا يريد المشاركة

لندن، (إفي): أعلن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا (22 عاما) أنه "من المحتمل" أن يوقع على تجديد لتعاقده مع ناديه الإنجليزي تشيلسي، خلال الأيام المقبلة.

ولعب الحارس الدولي معارا لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني خلال المواسم الثلاثة الماضية قبل العودة هذا الصيف إلى ستامفورد بريدج، حيث يتبقى له موسمين في عقده الذي وقعه عام 2011 عندما انتقل للبلوز قادما من جينك.

وصرح كورتوا لقناة (سكاي سبورتس) البريطانية "لم أوقع بعد على العقد الجديد. أنا هنا مع منتخب بلادي، لذا سيكون صعبا، لكن عندما أعود إلى تشيلسي ربما سأوقع على الاتفاق الجديد".

وتوج الحارس البلجيكي الموسم الماضي مع الأتلتي بالليجا الإسبانية وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وبعد نجاحاته في إسبانيا طالب مدرب البلوز، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعودته للفريق للمنافسة على مركز حراسة المرمى مع التشيكي المخضرم بتر تشك (32 عاما).

وبدا أن كورتوا حاز خلال أسابيع قليلة على ثقة المدير الفني وترك تشك على مقاعد البدلاء خلال أول ثلاث مباريات لتشيلسي في الدوري.

ورغم حديث وسائل الاعلام البريطانية عن احتمال رحيل تشك في صيف الانتقالات الصيفية، لكن باب الانتقالات أغلق في انجلترا الاثنين الماضي دون اتمام الصفقة.

وعن هذا قال كورتوا "لم نتحدث حول هذا الوضع، لكني أعلم بالتأكيد أن تشك لعب عشر سنوات في تشيلسي والآن ألعب أنا. بالنسبة له الوضع ليس مريحا لكن هذا هو قرار المدير الفني".

وأضاف الحارس الشاب "إنه يتدرب بقوة كي يكون جاهزا للعب"، واصفا إياه بـ"الحارس المتميز بالخبرة والباحث عن الانتصارات ولعب جميع المباريات".

وأوضح "سنرى ماذا سيكون قرار المدرب، لكني بالطبع أنا حارس محترف وأرغب في لعب جميع المباريات الممكنة".