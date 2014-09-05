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مستشفى الحسينيه بالشرقية تسعين بالشرطة لاستدعاء الأطباء المتغيبين عن النوبتجية

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مستشفى الحسينيه بالشرقية تسعين بالشرطة لاستدعاء الأطباء المتغيبين عن النوبتجية مستشفى الحسينيه بالشرقية تسعين بالشرطة لاستدعاء الأطباء المتغيبين عن النوبتجية

اضطرت إدارة مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية إلى الاستعانة بالشرطة لإحضار 3 أطباء أخصائيين تغيبوا خلال النوبتجية الخاصة بهم، لانشغالهم بعيادتهم الخاصة، حيث قامت الإدارة بالاتصال بالنجدة التى كلفت مأمورية باستدعائهم بشكل ودى من عياداتهم، دون تحرير محضر لإحضارهم للمستشفى للكشف على المرضى.

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، فى تصريحات صحفية أنه يتابع بشكل يومى المستشفى وأنه أعطى تعليمات مشددة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد أى طبيب أو ممرض يتغيب أو بقصر فى عملة معربا عن استيائه بسبب سوء المنظومة الصحية. ومن جانبه، أفاد الدكتور فهمى النبتيتى مدير عام المستشفى بأنه بدأت حالة العمل تشهد بعض الانتظام، مؤكداً أنه قام بالشطب على 4 أطباء تغيبوا عن عملهم، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. يذكر أن مستشفى الحسينية المركزى هو المستشفى الوحيد العام الذى يخدم 3 مراكز هم “صان الحجر – منشأة أبوعمر – الحسينية”، ويقطنها أكثر من 800 ألف مواطن وأنه كان يتعرض الأهالى للموت بسبب تغيب الأطباء فى الحالات الطارئة، وأن أقرب مستشفى عام يبعد عنها قرابة الساعة ونصف مما كان يصعب إنقاذ أى حالة.

 

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