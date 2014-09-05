بالصور.. محافظ مطروح يبحث رفع كفاءة مصنع تدوير القمامة لتحقيق العائد الإقتصادى

ناقش اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، تطوير منظومة العمل بمصنع تدوير القمامة بمدينة مرسي مطروح ،مع رفع كفاءات المعدات والأجهزة داخل المصنع وزيادة الانتاج وتحقيق العائد الاقتصادي منه .

ووجه المحافظن إلي رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، بتدبير اللودر اللازم للعمل بمصنع السماد ، واتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتدبير الاعتماد المالى اللازم لسرعة رفع كفاءة وصيانة المكبس وكسارة البلاستيك والميزان الالكترونى والخرازة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات والأجهزة.

كما وجه المحافظ، بتحسين منظومة تجميع القمامة داخل المدينة بما يسهل رفعها من الشوارع ، وسهولة تفريغها بمصنع تدوير القمامة وذلك من خلال توفير أجولة ،وحاويات من القماش المتين توضع داخل إطارات حديدية مدهونة ومنسقة حضارياً وجمالياً وعليها إرشادات وتوعيه بيئية ،ووضعها فى الأماكن العامة والشوارع ، وتحديد توقيتات لتجميع الحاويات بما يتناسب مع تحقيق أقصى استفادة والحفاظ على نظافة المدينة.

كما وجه المحافظ، إلى إدارة شئون البيئة للتنسيق مع الفنادق الكبرى بالمحافظة وشركات تجميع القمامة المتعاقدة معها للتعاون بالأسلوب الأمثل لتجميع المخلفات والقمامة واستغلالها بمصنع تدوير القمامة.

وطالب المحافظ، بمراجعة موقف العمالة بالمصنع ومدى الزيادة أو العجز وعودة العمالة الزائدة إلى مجلس المدينة ، وكذلك مراجعة موقف الأمن الصناعي بالمصنع .

كما وجه المحافظ، إلى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح بتعيين مسئول عن مقلب القمامة بالكيلو 29 طريق مطروح سيوه طوال الـ24 ساعة بالتناوب بين رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على دخول وخروج السيارات مع مسئولية مدير إدارة شئون البيئة عن إدارة المقلب فنياً من خلال متابعة التصنيف الفني للمخلفات الصلبة والعضوية وغيرها الواردة إلى المقلب ووضعها فى أماكنها الخاصة بها وتسوية مخلفات المبانى مع الحفاظ على الساتر الترابي الحاجز بين الطريق ومقلب القمامة.