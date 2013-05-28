"بعلن عليها الحب" ألبوم محمد عبده الجديد

بعد انقطاع طويل استمر قرابة ثلاثة أعوام عن الساحة الغنائية، أصدرت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات الألبوم المنتظر لفنان العرب محمد عبده، والذي يتضمن أجدد روائعه الغنائية.

فقد طرحت شركة روتانا للصوتيات، صاحبة الحق والامتياز والرعاية لفنان العرب، الإثنين في 27 مايو، الألبوم الحدث "بعلن عليها الحب".

يتضمن الألبوم أعمالاً غنائية عديدة تحمل توقيع أسماء لامعة في الشعر والنصوص الغنائية والألحان، إذ يشمل تسع أغانٍ تعاون فيها فنان العرب مع نخبة من الكتاب يأتي في مقدمتهم الشاعر الراحل فائق عبد الجليل في الأغنية التي تحمل إسم الألبوم "بعلن عليها الحب" ، ومع الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي في أغنية "كلام القلب" كما ويتضمن الألبوم عملين للشاعر الشاب خالد المريخي هما "وحده بوحده" و "أموت وأعرف"، وعملين أيضاً للشاعر مبارك الحديبي هما "حاولت" و"حس طار"، وأغنية أخرى مع الشاعر أحمد علوي هي "نجم عالي" ومع الشاعر طارش قطن في أغنية "شقائق النعمان" و أخيراً مع الشاعر سعد الحميد في أغنية "شكينا لك" .

هذا وتحمل ألحان جميع أعمال الألبوم إمضاء الملحن "طلال" وقد اهتم بتوزيع الأعمال الغنائية كلاً من الموزع الموسيقي أمير عبد المجيد ، وطارق عاكف ومحمد عبد الحميد عمرو عبد العزيز و أحمد عبد الجواد .