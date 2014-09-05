«الوكالة الذرية»: إيران لم ترد على أسئلتنا خلال الفترة المحددة

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لم ترد على كل أسئلتها بشأن برنامجها النووي خصوصا بشأن بعده العسكري المحتمل، وذلك في تقرير للوكالة نشر، الجمعة، قبل أيام من استئناف المباحثات مع القوى الكبرى.

والرد على هذه الأسئلة الرامية إلى توضيح طبيعة الأبحاث، التي تجريها طهران في إطار برنامجها النووي، اعتبر حاسما من أجل التوصل، في نوفمبر المقبل، إلى اتفاق بشأن نشاط طهران النووي.

ومن المقرر استئناف المحادثات النووية رسميا بين ايران والقوى الكبرى، في 18 سبتمبر، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على ان تنتهي في موعد أقصاه 24 نوفمبر المقبل.