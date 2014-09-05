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المعارضة التركية تعيد انتخاب زعيمها وسط خلافات داخلية

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أعاد أكبر تكتل معارضة في تركيا، حزب «الشعب الجمهوري»، انتخاب كمال كيليكدار أوغلو، رئيسا له في مؤتمر استثنائي، وسط خلافات داخل صفوف الحزب.

واتهم المعارضون كيليكداروغلو بتحويل الحزب إلى حزب يميني بعد الانضمام إلى حزب الحركة القومية اليميني المتطرف خلال الانتخابات الرئاسية، في أغسطس الماضي.

وخسر المرشح المشترك للحزبين، المحافظ أكمل الدين إحسان اوغلو، الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى أمام رجب طيب أردوغان من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، حيث حصل فقط على 38% من الأصوات.

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