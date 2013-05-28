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أحلام تحمل "الراية الحمراء" الى موازين

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أحلام تحمل "الراية الحمراء" الى موازين أحلام تحمل "الراية الحمراء" الى موازين

تجري الفنّانة الإماراتيّة أحلام "بروفات" مكثفة، تحضيراً لإطلالتها في مهرجان "موازين" الخميس المقبل. وستخصّ الفنّانة الجمهور المغربيّ بأغنية خاصّة، تحمل عنوان"الراية الحمراء"، وهي من كلمات سفير الأغنية المغربيّة في الخليج، الكويتي مصعب العنزي، ومن ألحان وتوزيــــع مراد الكزنـــاي، وهو الموسيقيّ المغربيّ المقيم في فرنسا. وقد أعدّت أحلام هذه الأغنية خصّيصاً لهذا الحدث الموسيقيّ الكبير.
وكانت أحلام قد عبّرت عن سعادتها بهذه الأغنية الوطنيّة التي ستُلاقي بها الجمهور المغربيّ، والتي من المتوقّع أن تُبثّ في الإذاعات المغربيّة قريباً.
وكانت أحلام غرّدت على صفحتها الخاصّة على "تويتر"، فأعربت عن فرحتها وسعادتها بالغناء في مهرجان "موازين"، في خطوة وجدتها مناسبة قبل أن تعقد مؤتمراً صحافيّاً يوم غد الأربعاء، حيث كتبت: "من باريس إلى الغالية الحبيبة المغرب لإحياء حفل مهرجان "موازين" العالميّ، كأوّل مطربة خليجيّة".

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