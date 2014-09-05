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المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات بقيمة 140مليون يورو لمحاربة “الإيبولا”

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المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات بقيمة 140مليون يورو لمحاربة “الإيبولا” المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات بقيمة 140مليون يورو لمحاربة “الإيبولا”

 

كريستالينا جورجيفا – المفوضة الأوروبية للتعاون الدولى

أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم تمويل بقيمة 140 مليون يورو لمساعدة البلدان المتضررة من تفشي فيروس “الإيبولا” في غرب إفريقيا وهي غينيا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا .
> ونقلت قناة روسيا اليوم عن مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية اندريس بيبالغس قوله ، إنه تقرر تخصيص نحو 38 مليون يورو من المبلغ لمساعدة حكومات تلك الدول على تعزيز خدماتها الصحية .
> وأضاف أن أزمة تفشي فيروس “الإيبولا” لا تزال تمثل للاتحاد مصدر قلق كبير ليس فقط بسبب تأثيرها على الخدمات الصحية، ولكن أيضا بسبب التحديات الأوسع نطاقا التي تؤثر على المنطقة من حيث الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي .
> من جانبها ، قالت المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدة الإنسانية كريستالينا جورجيفا في بيان إن الوضع يسير من سيء إلى أسوأ رغم الجهود الشجاعة التي تبذلها المنظمات الإنسانية والمساعدة المبكرة التي قدمها المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لتلك الدول للتغلب على الأزمة .
> وأضافت جورجيفا أن المفوضية الأوروبية تسعى لإحداث تغيير على الأرض ولكن الاحتياجات تتزايد لتتجاوز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود وتوفير خدمات النقل الجوي والمعدات الطبية الكافية من أجل محاربة هذا الخطر .

أ ش أ

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