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مصرع 18 مقاتلا أجنبيا من تنظيم “داعش” فى غارة جوية سورية شرقي البلاد

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مصرع 18 مقاتلا أجنبيا من تنظيم “داعش” فى غارة جوية سورية شرقي البلاد مصرع 18 مقاتلا أجنبيا من تنظيم “داعش” فى غارة جوية سورية شرقي البلاد

أعضاء تنظيم داعش الأرهابى

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 18 مقاتلا أجنبيا تنظيم من ” داعش ” من بينهم جهادي أمريكي قتلوا في غارة جوية سورية على بلدة قرب مدينة “الرقة ” المعقل الرئيسي للتنظيم في شرق سوريا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” باللغة العربية اليوم “الجمعة” عن المرصد، الذي يرصد العنف على جميع الجبهات في الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات في سوريا، قوله إن مصادر موثوقة أفادت بأن من بين القتلى قياديون بارزون في التنظيم تصادف وجودهم في مبنى البلدية وقت وقوع الغارة.
> وقال المرصد أيضا إن غارة جوية أخرى أصابت مقرا سابقا للمخابرات في مدينة “البوكمال” قرب الحدود مع العراق يستخدمه التنظيم أسفرت أيضا عن مقتل عدد غير محدد من أعضائه.
> وأضاف أن الغارتين السوريتين مكنتا 13 معتقلا لدى مقاتلي التنظيم من الهرب أثناء الفوضى التي أحدثها القصف.

أ ش أ

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