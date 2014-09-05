مصرع 18 مقاتلا أجنبيا من تنظيم “داعش” فى غارة جوية سورية شرقي البلاد

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 18 مقاتلا أجنبيا تنظيم من ” داعش ” من بينهم جهادي أمريكي قتلوا في غارة جوية سورية على بلدة قرب مدينة “الرقة ” المعقل الرئيسي للتنظيم في شرق سوريا.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” باللغة العربية اليوم “الجمعة” عن المرصد، الذي يرصد العنف على جميع الجبهات في الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات في سوريا، قوله إن مصادر موثوقة أفادت بأن من بين القتلى قياديون بارزون في التنظيم تصادف وجودهم في مبنى البلدية وقت وقوع الغارة.
> وقال المرصد أيضا إن غارة جوية أخرى أصابت مقرا سابقا للمخابرات في مدينة “البوكمال” قرب الحدود مع العراق يستخدمه التنظيم أسفرت أيضا عن مقتل عدد غير محدد من أعضائه.
> وأضاف أن الغارتين السوريتين مكنتا 13 معتقلا لدى مقاتلي التنظيم من الهرب أثناء الفوضى التي أحدثها القصف.
أ ش أ