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صورة - ماريتيمو يطرح قميص محمد إبراهيم لمزاد خيري على ' فيسبوك '

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صورة - ماريتيمو يطرح قميص محمد إبراهيم لمزاد خيري على ' فيسبوك ' صورة - ماريتيمو يطرح قميص محمد إبراهيم لمزاد خيري على ' فيسبوك '

قام نادي ماريتيمو البرتغالي بالإعلان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن طرح قميص محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق لمزاد علني وذلك للاستفادة من الشعبية الجارفة للاعب لدى المصريين بصفة عامة وجمهور الزمالك خاصة.

وارتفع عدد المعجبين بصفحة ماريتيمو إلى أكثر من الضعف على فيسبوك فور التعاقد مع محمد إبراهيم من الزمالك.

وفي لفتة تسويقية مميزة، قام نادي ماريتيمو بنشر صورة محمد إبراهيم مرتديا قميص ماريتيمو أثناء تقديمه.

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وأعلن على الصورة باللغة العربية بجانب البرتغالية مكتوبا عليها "تقدر تحصل على تيشيرت ماريتيمو الخاص بمحمد إبراهيم الذي سيرتديه في ظهوره الرسمي الأول مع نادي ماريتيمو، وذلك عن طريق مزاد علني يقيمه النادي وسيبدأ المزاد على التيشيرت من اليوم وحتى 14/9/2014 وسيتم تخصيص الدخل من المزاد للأعمال الخيرية ".

وأوضح الإعلان "يتم تقديم العروض على صفحة النادي على فيسبوك".

ويستعد محمد إبراهيم مع ماريتيمو لمواجهة بينافيل يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، ويحتل فريقه المركز السابع بعد الجولة الثالثة.

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فيديو اليوم السابع

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