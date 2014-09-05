إسبانيا تخطف الحدادي من المغرب بسبب كوستا

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة عن استدعاء مهاجم برشلونة المغربي الأصل منير الحدادي لقائمة إسبانيا بدلا من ديجو كوستا.

وتعرض كوستا لإصابة في تدريبات المنتخب الإسباني يوم الجمعة، ليخرج من قائمة الأسبان ويدخل الحدادي بدلا منه.

وحسبما أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم فأن منير سيكون هو بديل كوستا في قائمة إسبانيا التي تستعد لبداية مشوار التصفيات الأوروبية.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة منتخب مقدونيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2016.

منير الحدادي هو واحد من ناشيء برشلونة، الذي انتقل إليه في 2011 وهو في الخامسة عشر من عمره قادما من رايو دي ماخادوندا، أسرت مهاراته لب لويس إنريكي، المدير الفني الجديد للفريق، وأتاح له فرص المشاركة أساسيا.

وحتى الأيام القليلة الماضية لم يكن الحدادي قد حدد أي منتخب سيمثله، فاللاعب من أصول مغربية ويحق له تمثيل المنتخب المغربي، إلى جانب أنه من ناشيء برشلونة وقد يختاره المنتخب الإسباني لتمثيله.

إصابة كوستا العضلية وخروجه من قائمة إسبانيا، فتحت الطريق أمام الحدادي لبداية مشواره مع منتخب إسبانيا.

وكان كوستا قد عان في وقت سابق من إصابة عضلية أخرجته من تدريبات تشيلسي، إلا أن عاد سريعا وشارك في أخر مباريات البلوز في الدوري الإنجليزي.

وشارك كوستا في لقاء إسبانيا الودي أمام فرنسا يوم الخميس قبل أن يخرج في الدقيقة 67، في اللقاء الذي انتهي بهزيمة إسبانيا بهدف نظيف.