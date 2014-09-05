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ليلى إسكندر تستعرض خطة تطوير العشوائيات السبت

  • مصر
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تعقد الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، مؤتمرا صحفيا، السبت المقبل، بمقر الوزارة بمدينة نصر تستعرض خلاله خطة الوزارة في مجال تطوير العشوائيات وإدارة المخلفات الصلبة.

ويشارك في فعاليات المؤتمر خبراء الوزارة وصندوق دعم وتطوير العشوائيات للرد على استفسارات الصحفيين وتقديم الإحصائيات والبيانات اللازمة، وتشمل خطة عمل الوزارة لتطوير المناطق العشوائية، خطة فورية تمتد حتى شهر أبريل من العام المقبل، وخطة حالية تمتد حتى نهاية العام الحالي، وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم .

وقالت «إسكندر» في تصريحات صحفية، الجمعة، إن هناك خطة مستقبلية للوزارة تمتد حتى عام 2016 وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة وسيتم الالتزام بالجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ وعرض آخر التطورات على مجلس الوزراء أولا بأول، مشيرة إلى وجود 364 منطقة عشوائية غير آمنة في .

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