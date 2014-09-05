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وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي السبت

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يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، بمقر الوزارة.

كما يعقد «شكري» جلسة مباحثات، عصر السبت، مع وزير خارجية المغرب، صلاح الدين مزوار، والذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذي يعقد، الأحد، بمقر جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تتركز المباحثات المصرية- المغربية حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا والوضع في قطاع غزة وسوريا والعراق.

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