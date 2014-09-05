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اشتباكات عنيفة بين أمن الإسماعيلية والأولتراس

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اشتباكات عنيفة بين أمن الإسماعيلية والأولتراس اشتباكات عنيفة بين أمن الإسماعيلية والأولتراس

دخلت قوات أمن استاد الإسماعيلية في اشتباكات مع جماهير الدراويش، أثناء إقامة مباراة الفريق الأصفر الودية أمام فريق الخليج الإماراتي يوم الجمعة.

ويلعب الإسماعيلي مع فريق الخليج الإماراتي وديا، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان من المفترض أن تقام المباراة بحضور جماهيري، بشرط تشغيل كاميرات المراقبة داخل استاد الإسماعيلية من أجل السيطرة على الأوضاع في حال وقوع أعمال شغب.

ولكن اللواء مصطفى سلامة مدير أمن الإسماعيلية قرر في النهاية منع الجماهير من حضور المباراة، بعد دعوات من مجموعة "أولتراس يلو دراجونز" المنتمية للنادي الأصفر للتجمع في المدرجات.

وكانت النتيجة اشتباكات عنيفة بين الأمن وأفراد المجموعة حول أسوار إستاد الإسماعيلية، استخدمت خلالها قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع.

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