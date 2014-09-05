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«جبهة النصرة» تهدد اللبنانيين الداعمين للجيش و«حزب الله»

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وجهت «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» الدولي في سوريا، الجمعة، تهديدات للمناطق اللبنانية الداعمة لجيش بلادها والذي يشن عمليات ضد «الجهاديين» في منطقة عرسال الواقعة على الحدود السورية، وبسبب الدور الذي يقوم به «حزب الله» اللبناني أيضا في الأزمة السورية.

ونشرت «الجبهة» مقطع طوله 27 دقيقة على موقع «يوتيوب» يحمل عنوان «من سيدفع الثمن؟»، تهدد فيه اللبنانيين السنة الذين يساندون الجيش اللبناني وتطالبهم بالوقوف إلى جوار «أشقائهم السوريين».

كما حذرت «جبهة النصرة» بقية المناطق اللبنانية بعدم تقديم الدعم للحزب الإيراني، في إشارة إلى «حزب الله»، حيث اتهمتهم بالتزام الصمت تجاه الجرائم التي يرتكبها الحزب ذو المرجعية الشيعية.

بالمثل، حذرت الجبهة الجميع بأنهم «سيدفعون الثمن» إذا لم يستجيبوا لمطالبها، علاوة على ذلك اتهمت «الجبهة» عبر عدة صور «حزب الله» بالتدخل بشكل مباشر في النزاع السوري، ناسبة إليه عددا من مشاهد التعذيب والقتل والانتهاكات، التي يعتقد أنه تم ارتكابها خلال الأزمة في سوريا.

ووضعت «جبهة النصرة» في الفيديو عبارة «جرائم النظام السوري وحزب الله الإيراني بحق السنة في سوريا»، وذلك قبل البدء في عرض الصور التي تحوي هذه الانتهاكات.

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