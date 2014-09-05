اجتماع وزاري لبحث تهديدات «داعش» على هامش أعمال قمة «الناتو»

عقد وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة، جون كيري، وتشاك هاجل، الجمعة، اجتماعا مع عدد من وزراء الدول الأعضاء بحلف «الناتو»، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حاليا في ويلز بالمملكة المتحدة.

وتركز الاجتماع، الذي حضره وزراء دفاع أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وتركيا إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة، على التهديدات، التي يمثلها ما يسمى تنظيم «داعش» للعراق ومنطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل.

وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، أن الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع اتفقوا على أنه ليس هناك وقت لضياعه من أجل بناء تحالف دولي واسع لتجريد تنظيم «داعش» من قدراته وتدمير التهديدات التي يمثلها مثل ذلك التنظيم.

وأكد الوزراء خلال اجتماعهم على ضرورة تشكيل حكومة عراقية جديدة تضم كل الطوائف كأحد العوامل المهمة في الجهود الرامية لمواجهة «داعش»، معربين عن أملهم في استكمال تلك الخطوة في الأيام المقبلة.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الدعم الفوري الذي يمكن أن تقدمه دول حلف الأطلنطي لتوحيد العراق في مواجهة تنظيم «داعش».