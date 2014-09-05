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«سانا»: وحدات من الجيش السوري تواصل عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من البلاد

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ذكر مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، الجمعة، أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تتابع عملياتها على اتجاه زبدين حتيتة الجرش بريف دمشق وتوسع نطاق سيطرتها في الغوطة الشرقية وتقضي على أعداد من الإرهابيين.

وفى غضون ذلك ذلك، أوقعت وحدات من الجيش أعدادا من «الإرهابيين» قتلى ومصابين ودمرت ثلاث عربات مزودة برشاشات ثقيلة لدى استهدافها تجمعاتهم في شارع البشير بمزارع خان الشيح وفي مزارع الحسينية بريف دمشق، حسب الوكالة.

وفي ريف القنيطرة تم استهداف تجمعات «الإرهابيين» في مسحرة وتل مسحرة ورسم خميس ونقطة السبروكي بريف القنيطرة والقضاء على أعداد منهم وإصابة آخرين، وفقا لـ«سانا».

أما في ريف حمص فأحبطت القوات الحكومية السورية محاولات الاعتداء على بعض النقاط العسكرية وقضت على أعداد من المسلحين ودمرت أسلحتهم.

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