«جارديان»: مخاوف من اعتقال بريطانيين من الشرطة القطرية

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية عن مخاوف الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، ومقرها النرويج، من اعتقال موظفيها البريطانيين الاثنين من قبل الشرطة القطرية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن اثنين من نشطاء حقوق الإنسان البريطاني «اختفيا» في قطر أثناء إجرائهما تحقيقا عن معاملة القوى العاملة المهاجرة في البلاد.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في الدوحة: «سمعنا معلومات عن توقيف بريطانيين في قطر، ونحن نحقق في الأمر».

وأوضحت «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية» أن موظفيها البريطانيين وهما كريشنا أوباديايا، 52 عاما، وجميري جونديف، 36 عاما، مفقودان في الدوحة بعد أن اشتكيا من أن الشرطة تتعقبهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن البريطانيين وصلا إلى قطر، في 27 أغسطس الماضي، للبحث في التقارير بشأن ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين النيباليين في الإمارة الخليجية، والتي أثارت انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، وهي تستعد لاستضافة كأس العالم 2022.

وذكرت أنه، في مساء السبت، 30 أغسطس، أرسل كريشنا أوباديايا رسالة نصية عاجلة لصديق له في النرويج، قائلا: «أنا ملاحق من قبل الشرطة هنا».

وقال يفجينيا كوندراخينا، الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والتنمية،، إنه «على الرغم من المحاولات المتكررة للاتصال السلطات القطرية، لم نتلق أي رد رسمي أو غير رسمي من قبل قطر».

وأوضح سعيد بوميدوحة، المدير الإقليمي المساعد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة «العفو الدلية» أنه «إذا كانت السلطات القطرية أوقفتهما فعليها أن تشرح السبب وتكشف عن مكانهما وعن التهم الموجهة لهما»، مضيفا أن «هذا الاختفاء القسري مثير للقلق وتسلسل الأحداث التي تحدث عنها الرجلان قبل اختفائهما تشير إلى أنهما قد يكونان أوقفا بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان».