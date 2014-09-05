8 طرق متفرقة تخلصك من النمش

يعتبر النمش مشكلة تعاني منها ذوات البشرة البيضاء والدهنية، وعند تعرضها لأشعة الشمس تتكاثر بقع النمش وتظهر كأنها نقط سوداء أو بنية اللون على البشرة.

وللتخلص من النمش والتخفيف منه هناك الكثير من الحلول التي قد تكون غير فعالة في بعض الأوقات لاختلاف طبيعة البشرة عند كل سيدة، لذلك إليك 8 طرق متفرقة للتخلص من النمش والتقليل منه لتجربيهم حتى تتوصلي إلى أفضل الطرق وأكثرها فعالية على نوعية بشرتك:

قد يعجبك: صابون الغار لجمال بشرتك

1.اغسلي بشرتك باللبن الرائب ثلاث مرات في الأسبوع، فاللبن الرائب يساعد على تقشير البشرة، والتقشير يساعد البشرة على التخلص من النمش.

2.استعملي أقنعة الخضار والفواكه المهروسة على بشرتك، فقط قشري ثمرة تفاح واهرسيها جيداً، ثم ضعيها على مكان البقع وكرري ذلك يومياً.

3.اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من الماء على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي الخليط على أماكن النمش لبعض دقائق، واشطفي بشرتك بالماء الدافئ، كما يمكنك مزج العسل مع اللبن ووضعه على بشرتك لمدة نصف ساعة يومياً للتخلص من النمش.

4.ضعي عصير الليمون أو البرتقال على أماكن النمش واتركيها دون إزالة حتى تمتصها بشرتك.

5.ضعي كميات متساوية من عصير البقدونس وعصير الليمون أو البرتقال على أماكن النمش.

6.امزجي ملعقة من الخل مع ملعقة من الحليب، وضعي المزيج على بشرتك قبل النوم، واغسلي بشرتك جيداً في الصباح.

7.اهرسي موزة مع نعناع مطحون وامزجيهم جيداً، وضعي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر، واغسليه بماء الورد.

8.ضعي زيت الخروع على مناطق النمش كل يوم قبل النوم واغسليها في الصباح.

سيعجبك أيضاً:

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

أسرار النجمات التركيّات لبشرة مشرقة في رمضان

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح