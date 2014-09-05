موريكس دور: أحلام ترفض المغادرة وعساف مسك الختام

نجح القيمون على جائزة الموركس دور بإقامة احتفالهم يوم أمس في صالة السفراء في كازينو لبنان، في الموعد الذي بات تقليداً سنوياً، ينتظره النجوم من كافة أنحاء العالم العربي والعالم، نظراً إلى ما تحمله هذه الجائزة من قيمة معنويّة. وكان موقع "سيدتي نت" قد كشف أسماء الفائزين قبل ساعات من بدء الاحتفال.

الحفل كان مختلفاً بعض الشيء عن العام الماضي، إذ شهد وجوهاً سبق لها أن حصدت جائزة الموركس دور من قبل، ووجوهاً نالت الجائزة للمرة الأولى، مع حصول بعض الفوضى على صعيد التنظيم في خارج باحة الحفل.

الحفل كان مصرياً ولبنانياً بامتياز، حيث حصدت كلّ من صفيّة العمري وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب ونيللي كريم من مصر على "الموركس الذهبي"، مع حصول لبنان على حصّة الأسد من الجوائز.

بدأ النجوم بعبور السجّادة الحمراء عند الساعة السادسة والنصف تقريباً، وكان لافتاً وصول الفنان تامر حسني الذي أحدث هستيريا في باحة "كازينو لبنان" بفعل حضور جمهور تامر الكبير الذي أتى باكراً، وتجمهر بانتنظار وصول تامر. ولدى وصول النجم المصري، هرع جمهوره إلى لقائه وإلقاء التحيّة عليه، قبل أن يقوم تامر بالاقتراب منهم والتقاط الصور معهم.

وسرقت الممثلة المصرية نيللي كريم، لدى وصولها، الأضواء، حيث انهالت عدسات المصوّرين على التقاط وجه نيللي الطفوليّ، فوق السجادة الحمراء، وهي التي جذبت الأنظار بهدوئها اللافت وفستانها الجميل وبوصولها برفقة مزيّن الشعر والفنان جو رعد والممثلة صفيّة العمري وسوزان نجم، حيث دخلوا سوياً القاعة.

وبعد قليل، وصلت الفنانة نانسي عجرم، وبدت منزعجة بعض الشيء، بسبب تجمهُر الكثيرين حولها لالتقاط الصور معها، وبسبب تحوّل بعض الصحافيين إلى معجبين في هكذا احتفال. بعدها، سلّمت نانسي على الفنان ملحم زين وزوجته في باحة الكازينو، قبل أن تدخل الصالة برفقة مدير أعمالها جيجي لامارا، الذي حاول إرضاء الجميع بالتقاط الصور مع نانسي وإجراء أحاديث سريعة.

وفي الأثناء، وصل محبوب العرب محمد عساف الذي وجّه تحيّة شكر لـ"سيدتي" على متابعتها الدائمة ومهنيّتها العالية في متابعة أخبار الفنانين، معتبراً نفسه من أصدقائها الدائمين. وكعادته، بدا محمد مرتاحاً، حيث لم تُفارق الابتسامة وجهه، وهو الذي يحمل في صوته قضيّة وطنه فلسطين، وهو الذي رفض المشاركة في أيّ عمل غنائيّ طوال فترة الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفاجأت النجمة كارول سماحة الجميع بحضورها وأناقتها اللافتة بما يعكس شخصيّة صاحبة ألبوم "إحساس" الأخير. وكما ذكرنا في وقت سابق، فإنّ كارول قد فازت بجائزة "موركس دور" عن أفضل ألبوم غنائيّ لعام 2013، وعن أفضل كليب لأغنية "وحشاني بلادي".

بعدها، وصلت الفنانة نوال الزغبي، التي رفضت التصوير، ورغبت في الدخول سريعاً إلى صالة الاحتفال كون العرض المباشر سيبدأ. وقد خطفت الأنفاس بفستان أسود من تصميم زهير مراد، في تعاون هو الثاني بين نوال والمصمّم، خلال مسيرتها الفنية. وقد أثنى الحضور على أناقة نوال و"شياكتها". وقبل انضمام نوال إلى الاحتفال، وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي ألقت التحيّة على نوال، وراحتا تتبادلان الأحاديث الوديّة وموضوعها الثناء على جمالهما و"شياكتهما".

ومن المعروف أنّ صداقة قويّة تربط بين شيرين ونوال منذ وقت طويل. وقد ارتدت شيرين فستاناً أبيض جذاباً من توقيع المصمّم نيكولا جبران.

منافسة على إنستغرام

شهد موقع "إنستغرام" منافسة قويّة بين النجوم، وذهب كلّ نجم إلى نشر صورته مع "التروفيه" الخاصّ من الموركس بعد استلامه له، في وقت حرصت نانسي على نشر العديد من صورها لمشاركتها مع جمهورها.

أحلام انتظرت عساف

كان لافتاً بقاء الفنّانة أحلام حتّى نهاية حفل "الموركس دور"، وأبدت ترحيبها بكلّ الوسائل الإعلامية التي تحدّثت إليها عن فوزها بجائزة أفضل فنّانة خليجيّة. ورفضت أحلام المغادرة كباقي النجوم قبل انتهاء الحفل وصعود محمد عساف لاستلام جائزته، في مبادرة تُعتبر طيّبة لفنّانة بحجم أحلام، إذ ظهرت أحلام بقمّة التواضع وبحب يفيض على ابن برنامج "أراب أيدول".

على الطاولة، جلست أحلام إلى جانب الفنانة كارول، والتقطت العديد من الصور معها، وعبّرت عن سعادتها بكارول، وقالت إنّها تحبّ صوتها كثيراً وتعشقه، وهي فنانة تملك إحساساً عالياً في الغناء. وكان يجلس على نفس الطاولة الفنانة شيرين وإلى جنبها نوال الزغبي.

وكان لـ"سيدتي نت" لقاءات سريعة مع المكرّمين. فشكرت الفنانة أحلام جمهورها، وكلّ من صوّت لها لنيل جائزة أفضل مطربة خليجية، كما شكرت القيّمين على الجائزة بشخص الدكتورين فادي وزاهي حلو، وأهدت جائزتها إلى كلّ فناني لبنان وإعلامييه.

وتحدثت أحلام عن الموسم الثالث من برنامج "أراب أيدول"، فقالت: إنّ "الكاستينغ سيبدأ غداً، والمباشر بعد شهر"، مشيرة إلى أنّ اللجنة متجانسة وعلاقتها رائعة مع كلٍّ من وائل كفوري ونانسي عجرم وحسن الشافعي".

ورداً على سؤال، إن كان هناك من سيخلف محمد عساف، أكّدت أحلام أنّ عساف موجود مثل ما كان هناك محمد عبد الوهاب وعبد الحليم، وإنّما البرنامج يملك أصواتاً جميلة، وكلّ شخص يملك جمهوره وشخصيّته الفريدة التي تميّزه عن غيره .

وعن جديدها، أشارت أحلام إلى أنّها بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد، مشيرة إلى استعدادها لتصوير كليبين مع المخرجة اللبنانية آنجي جمال.

الفنان اللبناني العالمي "مساري" أعرب لـ"سيدتي نت" عن سعادته بهذه الجائزة التي تعني له الكثير كونها من بلده لبنان، وتوجّه بالشكر إلى كلّ من صوّت له من معجبيه، واعداً بأن يكون هناك أغنية له باللهجة اللبنانية.

الممثلة المصرية أعربت عن سعادتها بتكريمها من الموركس دور، وكشفت عن أنّها بصدد الانتهاء من تصوير فيلم سينمائيّ بعنوان "يوم الستات" مع المخرجة كاملة بو ذكرى، وتقريباً مع نفس فريق العمل الذي شاركها في مسلسل "سجن النسا"، ما عدا مريم نعوم. ومن المتوقع استكمال التصوير بعد 15 يوماً.

من جهتها، الممثلة صفيّة العمري قالت لـ"سيدتي نت": "سيكرموني عن مشواري الفني"، لافتة إلى أنّ صوت مزيّن الشعر جو رعد جميل ويملك إحساساً عالياً جداً، وهي التي حضرت برفقته.

من جهته، ملحم زين اعتبر أنّ جائزة الموركس مهمّة، ولكنّ الأهمّ هو أنّه يتمّ تكريمه في لبنان، "في هذا البلد الذي كان فنّانوه سفراء للخارج وكان لهم بصمة في تأسيس الفن العربي".

الفنانة نانسي عجرم قالت بدورها: "سعيدة بهذه الجائزة، وحفل الموركس هو حدث كبير نحتفل فيه في لبنان، ونعلم أن لبنان موجوع ولكن الفنان لا يمكنه أن يسكت لأنّه في قلب الوطن".

إيميه صيّاح من جهتها أحبّت تسميتها بظاهرة عام 2013 لنجاحها في التمثيل والتقديم معاً، وعبّرت عن امتلاكها شغفاً بالإعلام وبالتمثيل أيضاً، مشيرة إلى أنّها نجحت في الاختبارين، ووصلت إلى ما تريده، لافتة إلى أنّه من الممكن جداً تقديم الموسم الثالث من "ذا فويس".

الفنانة كارول سماحة عبّرت عن سعادتها بنيلها الجائزة الثالثة هذا العام، بعد جائزة "ميوزيك آوورد" في موناكو، وأخرى حصدتها من "الميدل إيست" في مصر، إلا أنها أشارت إلى أنّ الجائزة من بلدها لها طعم مختلف، متوجّهة بالشكر إلى الصحافة على دعمها لها بشكل مستمرّ.

الفنانة سيرين عبد النور أشارت إلى أنها المرة الخامسة التي تحصد فيها جائزة "موركس دور" وجمهورها كريم معها وتشكره من كلّ قلبها، كاشفة عن أنّها تستعدّ لتصوير فيلم "سوء تفاهم"، وهي بصدد التحضير لأغنيات جديدة سمعتها من مروان خوري وسليم عساف، معربة عن سعادتها بالتعاون معهما.

محبوب العرب محمد عساف أشار إلى أنّ "نجاح أيّ فنّان هو جمهوره، والناس هم حقيقة أيّ نجم. وأشكر أيّ شخص دعمني ووقف إلى جانبي" .