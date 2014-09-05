حبيبة أنجلينا جولي السابقة تنتقم منها بسبب زواجها

بعد مرور حوالى الأسبوعين على زفاف النجمة العالمية Angelina Jolie وخطيبها الممثل Brad Pitt، تزوّجت حبيبة Jolie السابقة Jenny Shimizu من صديقتها المثليّة أيضاً Michelle Harper.

وانتشرت اليوم في وسائل الإعلام بعض صور الزفاف، الذي تمّ في نيويورك، وأتى بعد علاقة دامت سنتين ونصف تقريباً، بعد أن التقى الطرفان عام 2012.

Jenny Shimizu البالغة من العمر 47 عاماً لم تخجل يوماً من إظهار مثليتها الجنسيّة. ففي عام 2007، كشفت عن أنها تعيش علاقة جنسية مع النجمة العالمية Madonna.

إلى جانب Madonna، أقامت Shimizu سنة 1997 علاقة عاطفية وجنسية مع Angelina Jolie، التي قالت حينها: "أغرمت بـ Jenny من النظرة الأولى، ولو لم أكن متزوّجة من Jonny Lee Miller، لكنت تزوّجتها من دون تردد".

يُشار إلى أنّ البعض اعتبر هذا الزواج بمثابة انتقام من Jolie التي تزوجت من Brad Pitt، إلا أنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، خصوصاً أنّ علاقة Angelina و Jenny انتهت منذ فترة طويلة، ولم يبقَ منها أي شيء يذكر.

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